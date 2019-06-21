شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «شعاع» يناقش الثلاثاء صفقة الاستثمار مع «أبوظبي المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” يجتمع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدة أمور منها الموافقة على صفقة الاستثمار الاستراتيجي مع مجموعة أبوظبي المالية، وأي أمر ذات صلة بالصفقة، فضلاً عن تعيين رئيس مجلس إدارة للشركة،.وأكدت «شعاع كابيتال» في وقت سابق، المضي قدماً نحو إتمام الصفقة المرتقبة مع مجموعة أبوظبي المالية للدخول في كيان موحد، من خلال هيكلية استثمارية استراتيجية سيكون بموجبها الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في سوق دبي المالي.

ومن المتوقع أن يشغل جاسم الصديقي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة من الكيان المشترك .

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