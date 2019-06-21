الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات أمس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وهو ما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1382.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ ال 17 من مارس /‏ آذار 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.8% إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل /‏ نيسان 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 15.31 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 815.84 دولار للأوقية. (رويترز)