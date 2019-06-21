شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات أمس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وهو ما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1382.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ ال 17 من مارس / آذار 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية.
وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.8% إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل / نيسان 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.
وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 15.31 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 815.84 دولار للأوقية. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.