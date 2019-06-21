«ستاندر آند بورز» إلى أعلى مستوى في تاريخه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأمريكية تحقيق المكاسب هذا الأسبوع لتسجل في مستهل جلسة، أمس، نتائج إيجابية مدعومة بتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي ألمح فيها، للمرة الأولى في 10 سنوات، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، ما ساهم في تعزيز التفاؤل لدى قوى السوق.

تصريحات الفيدرالي جاءت بعد أن أعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء، استئناف المفاوضات مع بكين بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصيني، ما منح آمال المستثمرين إمكانية حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن وصلت لمرحلة خطيرة في الأسابيع الماضية.

وسجل مؤشر ستاندر آند بورز 25 نقطة بنسبة 0.9% في مستهل جلسة الأمس، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 2،954.33، بعد مكاسب جيدة لقطاعي التكنولوجيا والطاقة، وسجل مؤشر داو جونز 256، مدعوماً بالنتائج الجيدة التي حققتها شركات «كاتربيلر» و«إكسون موبيل»، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.1%.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي أكد، الأربعاء، أنه على استعداد لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية المتزايدة بعد أن قام البنك بتقييم الوضع في ما يخص التوترات والمخاوف التجارية المتزايدة بشأن التضخم.

وقادت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

كما تلقى الدولار ضربة مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 96.62.

وعـلى صعيـــد الــشركــات سجلـت أسهم «نتيفلـكـس» و«أمـازون» ارتفــاعـاً بنسبة 1%.

أوروبياً، ارتفعت الأسهم في جلسة أمس، بعد أن أبقى البنك المركزي البريطاني على سعر مستويات سعر الفائدة من دون تغيير.

وارتفع مؤشر داكس 110 نقاط بنسبة 0.5 %، في حين ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 35 نقطة بنسبة 0.4%.

وفي بورصة طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند مستوى جديد هو الأعلى في ستة أسابيع، أمس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، لكن ارتفاع الين حد من المكاسب.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.6 في المئة إلى 21462.86 نقطة، مواصلاً مكاسبه بعد صعوده 1.7 في المئة الأربعاء.

وقال تاكاشي إيتو، خبير أسواق الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية «الرسالة التي تميل إلى التيسير من مجلس الاحتياطي الاتحادي تدعم المعنويات، والسوق تشعر بارتياح الآن».

غير أنه أضاف أنه بالنسبة لليابان، فإن ارتفاع الين سيحد من الصعود. ويقلص ارتفاع الين من الأرباح التي يحققها المصنعون اليابانيون في الخارج حين يحولونها إلى البلاد.

وانخفض الدولار 0.6 في المئة إلى 107.47 ين، مسجلاً أدنى مستوياته منذ الثالث من يناير/ كانون الثاني.

وأبقى بنك اليابان المركزي على السياسة النقدية من دون تغيير، امس الخميس، مثلما كان متوقعاً.

ومع تضرر شركات التصدير من ارتفاع الين، جذبت القطاعات الموجهة للاستهلاك المحلي عمليات شراء من المستثمرين. وارتفعت أسهم الشركات العقارية، إذ صعد سهم ميتسوي فودوسان واحداً في المئة، وميتسوبيشي ايستيت 1.5 في المئة.

وسجل قطاع السيارات أداء دون السوق، حيث نزل سهم تويوتا موتور 0.5 في المئة وهوندا موتور 1.9 في المئة ومازدا موتور 1.5 في المئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المئة، لينهي امس عند 1559.90 نقطة، حيث فاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1259 إلى 767 سهماً.