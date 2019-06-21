تطبيق مجاني يقدم حسومات في وجهات «مِراس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت وجهات «مِراس» في دبي عروضها للعام الرابع ابتداءً من 10 يونيو 2019 وتقدم أكثر من 200 صفقة مذهلة في وجهات مِراس الثماني.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق «Sunsational Summer» على هواتف آيفون وأندرويد مجاناً، لاستكشاف عروض التسوق والطعام والاستجمام والترفيه عبر منافذ مِراس في دبي.

وتقدم وجهة «سيتي ووك» نظارات «جلاسينغ» مع حسم 20% على السعر، أو تجهيزات البحر من «هاماك» بحسم 20% على فاتورة المتجر.

وفي «لا مير»، يمكن التسوق من «سفن فرايداي» والحصول على حسم بنسبة 15% على أسعار الساعات والنظارات الشمسية والأساور العصرية، أوحسم 30% عند إنفاق 300 درهم في متجر «موجي» في «ذا بييتش».

وتقدم مجموعة المطاعم في وجهات مِراس هذا العام مفاجآت لمحبّي تجارب الطعام، والتي تبدأ مع عرض اختيار طبق والحصول على الثاني مجاناً .