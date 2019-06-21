«اتصالات»: «إكسبو دبي» أكبر منطقة تواصل على وجه المعمورة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

بدأت شركة اتصالات، مرحلة الاستعداد لتشغيل خدمات الجيل الخامس «5G» لقطاع الأعمال في الدولة؛ بعد أن بدأت تقديم الخدمات ذاتها للأفراد، بحسب الدكتور أحمد بن علي، نائب رئيس أول في المجموعة.

وأوضح: إن «اتصالات» بدأت بتقديم خدمات شبكة الجيل الخامس للعديد من الشركاء في دولة الإمارات؛ لتمكينهم من التمتع بالإمكانات الهائلة لهذه الشبكة.

قال الدكتور أحمد بن علي: «في 10 يوليو/‏‏‏‏‏تموز من عام 2018 أصبح معرض «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، مشيراً إلى أن «إكسبو دبي 2020» سيكون أكبر منطقة اتصال وتواصل على وجه الأرض مع استخدام تقنيات الجيل الخامس.

وأكد ابن علي، خلال استعراضه أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى جانب حلول التشغيل الآلي، في أبوظبي أن الشركة رصدت نحو 4 مليارات درهم خلال العام الحالي؛ لتطوير وتحديث بنيتها التحتية والشبكية وبشكل دائم ومستمر، ومواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات المختلفة؛ من بينها: شبكات الهاتف المتحرك، وشبكة الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل شبكة الجيل الخامس.

وقال: إن شبكة الجيل الخامس لا تعد امتداداً لما سبقها من شبكات؛ حيث إنها لا تقتصر على الاتصال فقط، وإنما هي طفرة تقنية جديدة، ومختلفة تماماً عن تقنيات الاتصالات السابقة منذ الجيل الأول وحتى الرابع؛ حيث كانت التقنيات السابقة محدودة النطاق، وقليلة الاعتمادية لاسيما في مجال تطبيق الوقت الفعلي؛ مثل: قيادة السيارة، وإجراء العمليات الجراحية عن بُعد؛ حيث إن سرعة الجيل الخامس تبلغ 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، بما يوفر وقت استجابة أسرع.

وأوضح: إن «اتصالات» تسعى لمواصلة إنشاء المحطات الخاصة بشبكة الجيل الخامس؛ بهدف توفيرها في مختلف أنحاء الدولة؛ حيث بدأنا العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، وبالشكل الذي يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجربة حالات الاستخدام المتقدمة الجديدة؛ وتشمل: التحكم الذكي في الآلة، والأمن الذكي، ومقاطع الفيديو عالية الوضوح والدقة، والصور المجسمة، والألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت.

وأشار إلى، أن شبكة الجيل الخامس المتقدمة توفر قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة؛ مثل: تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

واستكمالاً للنجاحات المتتالية التي حققتها «اتصالات» في ريادة مضمار شبكة الجيل الخامس، فقد استعرضت الشركة بالتعاون مع «إريكسون» أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول التشغيل الآلي، وذلك في عرض تكنولوجي فريد من نوعه جرى تنظيمه في مقر شركة «اتصالات» الرئيسي في أبوظبي.

وأتاح الحدث للزوار من قطاع الأعمال ووسائل الإعلام فرصة التواصل مع خبراء عالميين للاستمتاع بتجربة عروض تقنية مميزة تضمنت استعراض أحدث التقنيات التي قدمتها «إريكسون» في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2019. حيث شملت العروض مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الاستثنائية الجديدة والمثيرة المبنية على تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وقال المهندس سعيد الزرعوني، نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المحمول بشركة «اتصالات»: «لقد أصبح عصر الجيل الخامس واقعاً ملموساً، بعد أن بذلت (اتصالات) جهوداً حثيثة سعياً إلى تمكين هذه التقنية المتطورة، من خلال الاستثمار في القدرات الشبكية المستقبلية لدفع عجلة الابتكار، وتمكين التحول الرقمي. ونفخر بأنه كانت لنا الأسبقية بإطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس في دولة الإمارات في مايو /‏‏‏‏‏ أيار عام 2018، لنكون بذلك المشغل الأول لخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق هذا الإنجاز».

وقالت رافية إبراهيم رئيسة «إريكسون» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «تماشياً مع جهودنا المستمرة لدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات، نتعاون مع شريكنا الاستراتيجي (اتصالات) لتعزيز الوعي حول الخدمات الرقمية والتحولات التي ستشهدها مختلف القطاعات، إلى جانب استكشاف حالات استخدام جديدة لتقنية إنترنت الأشياء، وهو ما سيعود على المؤسسات والأفراد بفوائد متعددة تتيح لهم ضمان الحصول على رؤية واضحة لضرورات الأعمال المستقبلية، إضافة إلى تحسين تجربة العملاء في عصر الجيل الخامس».