«النقد العربي» يواصل استكمال مؤسسة مقاصة وتسوية المدفوعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



عُقِدَ الاجتماع الـ 191 لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي أمس، في أبوظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2019، في إطار استراتيجيته الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بالتطورات المتعلقة بالقروض التي وافق الصندوق على تقديمها للدول الأعضاء استجابة لطلبها الاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، إضافة إلى نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.

على صعيد آخر، استعرض المجلس جهود الصندوق لاستكمال إنشاء مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يمتلكها صندوق النقد العربي، لإدارة النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربيّة البينية، حيث تمت إحاطة المجلس بالتطورات المتمثلة في النظام الأساسي للمؤسسة الإقليمية لنظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربيّة، وسبل التنسيق والمواءمة مع مشروع نظام التسويات لشركة المدفوعات الخليجية، ودور اللجنة الإشرافية، واستراتيجية التواصل مع مجموعة المستخدمين من البنوك التجارية، إلى جانب المنتجات والخدمات المتوقع أن توفرها المؤسسة الإقليميّة.