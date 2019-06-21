الإمارات وكوستاريكا تبحثان التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة والوفد المرافق له الذي يزور كوستاريكا حالياً.

ونقل الصايغ إلى رئيس كوستاريكا تحيات القيادة الرشيدة لحكومة وشعب كوستاريكا، وتمنياتها لهم بمزيد من التقدم والازدهار، وسلم إلى رئيس كوستاريكا دعوة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لزيارة دولة الإمارات.

أشاد رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو بتطور العلاقات الثنائية بين الإمارات وبلاده، معرباً عن شكره وتقديره العميق لقيادة وحكومة الإمارات على حرصهم الدائم على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، منوهاً بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات على الصعد كافة، والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة.

والتقى الصايغ، خلال الزيارة، مع كل من ماريا ديلبيلار جاريدو غونزالو، وزيرة التخطيط الوطني والسياسات الاقتصادية، ومانويل فنتورا روبلس وزير الخارجية والشؤون الدينية، وروشيو أغويلار مونتويا، وزيرة المالية، وريناتو ألفارادو ريفيرا وزير الزراعة، وديالا خيمينيز، وزيرة التجارة الدولية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوستاريكا.

وبحث مع كبار المسؤولين في كوستاريكا مجالات التعاون والاستثمار، ولا سيما في مجالات الأسهم والسندات السيادية، والتمويل والتجارة والاستثمار والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والمواشي، والبنى التحتية والاتصالات والموانئ والرعاية الصحية، والرياضة.

وبحث الصايغ مع كارلوس مانويل رودريغيز وزير البيئة والطاقة فرص التعاون في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة وأهمية وجود تشريعات تشجع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال الصايغ: إن الإمارات تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أنها وصلت إلى هذه المكانة في ظل وجود بنى تحتية حديثة ومتميزة ونتيجة لتبني الحكومة لسياسة اقتصادية فاعلة وتشريعات اقتصادية حديثة، داعياً القطاعين الحكومي والخاص في كوستاريكا إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الإمارات، لكونها تقدم منصة متميزة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، بجانب إمكانية التواصل مع الشركات الإماراتية.

ضم وفد الدولة جمعة راشد خميس الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، بجانب ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة مصدر، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموانئ دبي العالمية، وسوق أبوظبي العالمي.

وأكد أحمد الصايغ أن هذه الزيارة تعكس رغبة وطموحات القيادة في كلا البلدين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وقال: في الوقت الذي لا تعكس فيه الأرقام والإحصاءات المتعلقة بحجم التبادل التجاري والاستثماري طموحات القيادة في كلا البلدين، فإن هناك فرصاً لتوسيع تعاونهما في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي.

مذكرتا تفاهم

Advertisements

على هامش زيارة أحمد الصايغ إلى كوستاريكا، جرى توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين حكومة الإمارات وجمهورية كوستاريكا بشأن تعزيز العلاقات في مجال التجارة والاستثمار، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وإتاحة الفرص لتشجيع التجارة والاستثمار فيما بينهما من خلال بيئة مفتوحة للتعاون المشترك، والتي تعود على الطرفين بزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تسهيل وتعزيز الحوار بين وزارة الاقتصاد في الإمارات ووزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا، وتعزيز المبادرات التي تشجع الاتصالات بين المؤسسات والقطاع الخاص.

والثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اعتماد الحلال بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) والهيئة الكوستاريكية للاعتماد وتهدف إلى ضمان تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال من خلال توفير الاعتماد حسب المتطلبات الإماراتية في جمهورية كوستاريكا وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين الدولة وكوستاريكا من خلال إزالة العوائق الفنية للتجارة.

26.3 مليون دولار التبادل التجاري

ازداد حجم التبادل التجاري «غير النفطي» بين البلدين خلال 2018، حيث وصل إلى 26.3 مليون دولار، مقارنة مع 19.8 مليون دولار خلال 2017، بزيادة نسبتها 33%.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الدولة إلى كوستاريكا خلال 2017 نحو 2.2 مليون دولار، بينما بلغت واردات الدولة 16.4 مليون دولار، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 1.2 مليون دولار. وقفزت صادرات الدولة إلى كوستاريكا خلال 2018 إلى 5.3 مليون دولار، بنسبة زيادة وصلت إلى 141%.

وبلغ عدد الزائرين من كوستاريكا للدولة خلال 2018 إلى 1709، زائر (وام)