93 مليون درهم سيولة «أبوظبي التجاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.4%، عند 5044.7 نقطة وسط ارتفاع «البنوك» 1.2%، «العقار» 2.14%، و«الاتصالات» 2.83%.

شهد السوق سيولة بقيمة 1.23 مليار درهم، عبر تداول 145.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3621 صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 11 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 9 شركات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة؛ حيث شهد السهم في جلسة التداول سيولة قياسية بلغت 923.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 93.65 مليون درهم، و«اتصالات» 82.1 مليون درهم، و«الدار العقارية» 60 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 46.5 مليون درهم.

وسجل «أركان لمواد البناء» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 5.26% إلى 0.46 درهم، ثم «اتصالات» 2.83% إلى 16.7 درهم، و«أبوظبي التجاري» 2.47% إلى 8.7 درهم، و«الدار العقارية» 2.16% إلى 1.89 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 1.88% إلى 0.43 درهم.

وشهد سهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» أكبر نسبة تراجع بنحو 9.8% إلى 0.36 درهم، و«رأس الخيمة للدواجن» 1.97%، إلى 1.58 درهم، و«القدرة القابضة» 6.54% إلى 1 درهم، و«طاقة» 5.94% إلى 0.81 درهم، و«أسمنت رأس الخيمة» 2.86% إلى 0.68 درهم.