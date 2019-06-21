شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يعين رئيساً تنفيذياً لـ «سياحة رأس الخيمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، قراراً بتعيين راكي فيليبس رئيساً تنفيذياً لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في خطوة تشكل بداية مرحلة جديدة من التطوير المستمر، في أحد أهم القطاعات الحيوية بالإمارة.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدور هيثم مطر الرئيس التنفيذي السابق للهيئة، وتفانيه وجهوده الدؤوبة التي أثمرت في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم.
وقال سموه: أثمرت جهود مطر على مدى السنوات الأربع الماضية في قيادة توجهات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عبر استراتيجية طموحة، ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة العالم السياحية، وتكريس حضورها على قائمة الوجهات المفضلة، وإذ نشكر هيثم مطر على الدور الذي قام به خلال مرحلة مهمة من تطوير قطاع السياحة والضيافة، شهدت تحقيق معدلات نمو استثنائية، فإننا نتطلع بمزيد من الثقة والتفاؤل إلى مرحلة جديدة من النجاح والإنجاز لقطاعنا السياحي، بقيادة راكي فيليبس الذي نتمنى له جميعاً التوفيق والنجاح في مهمته.(وام)
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