«طرق دبي» تستدرج طلبات تشغيل وصيانة «المترو»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

طلبت هيئة طرق ومواصلات دبي من الشركات ذات العلاقة تقديم عروضها للترشح لعقد تشغيل وصيانة مترو دبي.

وذكرت «ميد» أن الهيئة تتوقع تلقي طلبات الترشيح من عشر شركات متخصصة، بما فيها شركة «سيركو» التي تتولى عمليات التشغيل والصيانة حالياً. وكانت الشركة المذكورة وقعت في إبريلالماضي عقداً لتمديد خدمتها عامين من سبتمبر 2019 حتى الشهر نفسه من عام 2021، لقاء مبلغ 680 مليون درهم. إلا أن قوانين دبي تفرض إعادة طرح مناقصة التشغيل بدلاً من تمديد العقد الحالي.

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