شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات ريت» تقر توزيع 0.04 دولار للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «الإمارات ريت» عن موافقة الجمعية العمومية السنوية على توزيع 0.04 دولار للسهم ليصل إجمالي التوزيعات 0.08 دولار عن عام 2018، حيث سيتم التوزيع يوم أو قبل 30 يونيو الجاري، للمستثمرين المسجلين في 13 يونيو الجاري.

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