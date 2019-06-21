«غرفة عجمان» تنظم معرض الشركات الناشئة المبتكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض «الشركات الناشئة المبتكرة»، بالتعاون مع مركز الابتكار في جامعة عجمان، ومركز عجمان، بهدف تحفيز المشاريع الناشئة على تبني الإبداع والابتكار في المنتجات والخدمات والخطط التشغيلية والتسويقية والعمليات الإدارية، حيث شهد المعرض في نسخته الأولى مشاركة 12 مشروعاً تمثل عدداً من القطاعات المتنوعة «الطاقة والبيئة وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والمسؤولية المجتمعية».

حضر افتتاح المعرض في مركز عجمان سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، والشيخة نورة النعيمي مدير مركز عجمان وعبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع العضوية والمعاملات بغرفة عجمان والشيخ صقر القاسمي مدير إدارة الاستثمارات بدائرة البلدية والتخطيط وأصحاب المشاريع الناشئة وممثلو الدوائر المحلية في عجمان وعدد من أصحاب الشركات ذات الاختصاص إلى جانب حضور رجال الأعمال والمعنين بتطوير المنشآت واستدامتها.

وأكد سالم السويدي على أهمية المعرض ودوره في دعم بيئة الابتكار لدى القطاع الخاص مشيراً إلى دوره في تعزيز الخبرات بين الشركات الناشئة وبحث فرص التعاون بين الشركات في مختلف المجالات التسويقية والإنتاجية والإدارية وغيرها.

وأشار إلى أن العروض التي قدمتها المشاريع المشاركة وجلسات «B2B» إضافة إلى العمليات الإدارية وعمليات التدريب والتوجيه والترويج، وألقت الضوء حول نقاط القوة والتحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع.

وأشاد االسويدي بجهود حكومة عجمان المتمثلة في الدوائر والجهات الحكومية على تبني ثقافة الابتكار وانعكاس ذلك على القطاع الخاص والمجتمع المحلي، مؤكداً أن غرفة عجمان حريصة على مواكبة نهج الابتكار وتجسيد ذلك في خدماتها المقدمة وتحفيز القطاع الخاص على تنبي ثقافة الإبداع والابتكار.

وأوضحت إيمان الشامسي مدير إدارة دعم الأعضاء، أن المعرض يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتحفيز المشاريع على تبني نهج ابتكاري في مختلف العمليات هذا إلى جانب تشجيع أصحاب الأعمال المبتكرة الناشئة لاختيار إمارة عجمان نقطة انطلاق لنمو أعمالهم والترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة في السوق المحلي والدولي.