شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنتاج في النرويج خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد إنتاج النرويج من النفط تراجعاً خلال شهر مايو/أيار الماضي؛ وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة البترول النرويجية، أمس.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» عن بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، إن الإنتاج تراجع بنسبة 8.6% ليسجل 1.25مليون برميل يومياً، مقارنة

ب1.37 مليون برميل يومياً في إبريل/نيسان الماضي. وأضافت الهيئة: إن مبيعات الغاز تراجعت بواقع 0.1 مليار متر مكعب إلى 9.9 مليار متر مكعب خلال شهر مايو/أيار الماضي.

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