تقنية الجيل الخامس قد تصبح كابوساً على أصحاب المليارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن تكبدت شركات الاتصالات تريليونات الدولارات في الحصول على تراخيص شبكات الهاتف المحمول وقبل أن تعوض ما أنفقته في الكثير من دول العالم،تهدد تقنية الجيل الخامس«جي 5» بقطع مواردها في وقت أسرع مما كانت تتوقع.

وتتعرض تلك الشركات لمزيد من الحصار في ظل هيمنة عمالقة التقنية مثل «أمازون» و«نيتفلكس» على مختلف الأنشطة في حال عززت خدماتها بسرعات «إنترنت» استثنائية بتقنية «جي5»، عبر منصاتها التي باتت تؤمن كافة الخدمات خاصة المالية منها وخدمات الاتصالات التي كانت مصدر ثراء المئات من مليارديرات العالم.

وقدر تقرير لبلومبيرج حجم الخسائر التي من المتوقع أن يتكبدها مليارديرات الهند مثلاً بنحو 59 مليار دولار في ظل تحول الاقتصاد الهندي إلى اقتصاد رقمي تبلغ نواتجه الإجمالية حوالي تريليون دولار عام 2052.

وقال براشانت سينغال، الرئيس العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية في شركة«إرنست آند يونج»: بينما توفر تقنية«جي 5» إمكانات في الواقع المعزز والواقع الافتراضي والسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار والمنازل الذكية والمدن، فإن الآفاق الواعدة لبلد مثل الهند تكمن في تطوير شبكات الاتصالات في المناطق الريفية.