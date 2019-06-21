كفيك يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 20-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 39.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 2.50% بما يعادل 1.00 ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 46.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 38.10 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.10 ومستوى المقاومة 43.00 .
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