شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك وسط محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري 693.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 693.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 715.85 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 671.00 ومستوى المقاومة 715.85 .