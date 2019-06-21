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شكرا لقرائتكم خبر عن برقان محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك برقان (BURG) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 330.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 359.05 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 330.00 ومستوى المقاومة 350.00 .
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