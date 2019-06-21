شكرا لقرائتكم قطاع "العقارات" الخاسر الوحيد في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 22:25

حققت بورصة قطر في جلستها اليوم (الخميس) ارتفاعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 38 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 16 شركة من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة أخرى، واستقرت شركتان، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 590 بليون ريال بزيادة 11.4 نستبها 2 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة 100 في المئة الى 651 مليون ريال في مقابل 325 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة الى 34 مليون سهم في مقابل 56 مليونا، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 0.12 في المئة الى 7740 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع لليوم الثالث بنسبة 1.73 في المئة من قيمته، تعادل 181 نقطة، وصولا الى 10689 نقطة في مقابل 10507 نقاط اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 3.78 في المئة.

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وخالف قطاع العقارات اتجاه البورصة الصاعد، بعد تراجع مؤشره 0.42 في المئة الى 1533 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 2.23 في المئة الى 4165 نقطة، تلاه مؤشر النقل المرتفع 2.19 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الصناعة 1.78 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي رابع أكبر زيادة 1.73 في المئة، تلاه مؤشر جميع الاسهم المرتفع 1.69 في المئة، وسجل مؤشر التأمين أقل زيادة نسبتها 0.94 في المئة.