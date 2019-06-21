شكرا لقرائتكم "وطني" يستحوذ على 15% من السيولة المتداولة في "الكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:19

سجلت بورصة الكويت في تعاملاتها اليوم (الخميس) ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 72 في المئة الى 49 مليون دينار في مقابل 29 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 10 في المئة الى 143 ملايين سهم في مقابل 130 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 6858 صفقة بنسبة 29 في المئة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بنسبة 1.01 في المئة تعادل 63 نقطة، صعودا الى مستوى 6367 نقطة في مقابل 6304 نقاط اليوم السابق، وارتفع مؤشر السوق العام 0.74 في المئة تعادل 43 نقطة الى 6858 نقطة في مقابل 5298 نقطة، وخسر مؤشر السوق الرئيس 0.01 في المئة تعادل 0.25 نقطة الى 4751.36 نقطة في مقابل 4741.61 نقطة لليوم السابق.

وبالنظر الى أبرز الأسهم، نجد أن سهم «وطني» جاء في صدارة البورصة باستحواذه على 19 في المئة من السيولة المتداولة تعادل 9.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 2.19 في المئة الى 980 فلساً، تلاه سهم بيتك بسيولة 8.7 مليون دينار.

وسجل سهم هيومن سوفت أكبر زيادة في السعر نسبتها 1.11 في المئة، وصولاً إلى 3.250 فلس، من تداول 833 ألف سهم، بلغت قيمتها 2.6 مليون دينار.

وسجل سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 1.82 في المئة، هبوطا إلى 595 فلساً، من تداول 688 ألف سهم، قيمتها 416 ألف دينار، نُفذت من خلال 97 صفقة.