شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة مسيّرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:02

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً اليوم الخميس في الأسواق العالمية بعدما أعلنت إيران اسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية قرب مضيق هرمز الذي يشكل ممراً رئيسياً لشحنات النفط.



وتعززت أسعار النفط بعدما أشار مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة قريباً، فيما انخفض الدولار وعائدات الخزينة الأميركية. وقال المحلل في موقع "ماركتس.كوم" للتعاملات نيل ويلسون: "ارتفع سعر النفط بعد تقارير عن اسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة، ما سيزيد التوترات في المنطقة ويدعم أسعار النفط على المدى القصير".

وفي تعاملات الصباح المتأخرة ارتفع سعر برنت بحر الشمال في سوق لندن تسليم آب (اغسطس) 1.49 دولار أو 2.4 في المئة إلى 63.31 دولار للبرميل. وارتفع نفط غرب تكساس المتوسط في سوق نيويورك تسليم تموز (يوليو) 1.49 دولار للبرميل أو 2.8 في المئة إلى 55.25 دولار.

وكان سعر النفط سجل انخفاضا طفيفاً أمس الأربعاء على رغم أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاضاً في المخزونات الأميركية ما يشير إلى زيادة الطلب، وأنباء عن أن "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، وغيرها من الدول بقيادة روسيا، وافقت على موعد لمناقشة اجراء مزيد من الخفض في الإنتاج.