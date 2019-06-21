شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تربح 12 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:18

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الخميس) على ارتفاع 0.08 في المئة تعادل 1.23 نقطة، صعودا الى 1454.97 نقطة في مقابل 1453.74 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.80 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.20 في المئة ما يعادل 1.51 نقطة الى 757.35 مقابل 755.84 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 12.3 مليون سهم في مقابل 9.2 مليون اليوم السابق بنسبة 34 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 3.7 مليون دينار في مقابل 2.3 مليون اليوم السابق بنسبة 58 في المئة، نفذت من خلال 100 صفقة في مقابل 115 صفقة بتراجع 13 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.1 بليون دينار بزيادة 12 مليونا نسبتها 0.14 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت 7 شركات، وهبطت شركتان، واستقرت 7 شركات أخرى.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3.10 مليون دينار بحريني، شكلت 84 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 9.60 مليون سهم، نفذت من خلال 46 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 2.95 مليون دينار، نسبتها 80 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 9.21 مليون سهم، تلاه سهم أي بي إم بسيولة 187 ألف دينار نسبتها 5 في المئة، من تداول 217 ألف سهم.