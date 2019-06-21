شكرا لقرائتكم بكين تَعِد بفتح أسواقها أكثر أمام الشركات المتعددة الجنسيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 16:04

وعد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم الخميس بفتح الأسواق الصينية أكثر أمام الشركات المتعددة الجنسيات، في وقت تستعد بكين لنشر قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوقة" وسط حربها التجارية المتصاعدة مع واشنطن.



وقال لي لممثلي شركات متعددة الجنسيات استقبلهم في قصر الشعب، مقر البرلمان الصيني في بكين: "قدمتم للصين تمويلا وتكنولوجيا وطريقة جديدة في التفكير". وتابع: "بالطبع، جنيتم في الوقت ذاته فوائد في السوق التجارية الصينية الواسعة".

وفي ظل التنافس التجاري والتكنولوجي الشديد مع الولايات المتحدة، أعلنت بكين الشهر الماضي وضع قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوقة"، لم تكشف أي تفاصيل عنها بعد. ويبدو هذا الإجراء بمثابة رد على حملة الإدارة الأميركية ضد شركة "هواوي" الصينية.

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وأدرجت واشنطن في أيار (مايو) شركة الاتصالات الصينية العملاقة على قائمة من الشركات المشبوهة، ما يحرمها من الحصول على مكونات أميركية الصنع تحتاج اليها لمنتجاتها، مع منحها مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر.

وأكد رئيس الوزراء أن "الصين ستواصل انفتاحها، وسنقوم أيضاً بتيسير الوصول إلى مزيد من المجالات من أجل إيجاد بيئة تجارية ذات طابع دولي، تتمحور حول السوق وتقوم على القانون". وضم الوفد الذي التقى لي 19 شركة متعددة الجنسيات بينها شركتا السيارات "فولكسفاغن" و"مرسيدس بنز" وشركة الاتصالات "نوكيا".

ودخلت الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي في حرب تجارية متصاعدة تضمنت فرض رسوم جمركية مشددة متبادلة على بلايين الدولارات من الواردات السنوية. وتطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بإصلاحات بنيوية لضمان شروط منافسة نزيهة للشركات الأجنبية. وتطالبها بوقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية التي تفرضها الصين على الشركات الأجنبية وعمليات "سرقة" الملكية الفكرية والدعم الكثيف للشركات العامة.