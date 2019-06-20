«صدارة» توقع اتفاقية مشروع أثر مع شركة وادي طيبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الجبيل

وقعت شركة صدارة للكميائيات أمس اتفاقية شراكة مع شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة حول مشروع «أثر» الذي يتضمن تقديم خدمات استشارية وبحثية وتطويرية، وذلك في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية.

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ويهدف المشروع إلى تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنية البلوكتشين وانترنت الأشياء والواقع المعزز لتطوير إدارة العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد في الشركة، كما سيمكن هذا النظام مستخدميه من إمكانية التحقق من المنتج وأصل مصدره دون الرجوع إلى الطرق التقليدية، إضافة إلى ميزة التقفي المباشر واللحظي لسلاسل الإمداد، وتحسين عمليات النقل المستقبلية، وتعزيز الثقة بين جميع الكيانات المرتبطة بواسطة العقود الذكية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة صدارة الدكتور فيصل الفقير، والرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة، الدكتور عبدالرحمن العليان، بحضور مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني.

وأوضح الفقير أن الاتفاقية تأتي تأصيلا وتفعيلا للتعاون المشترك بين الجانبين في اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من تقديم التعاون في مجالات عدة، مما يعزز الأهداف المستقبلية بين الشركتين. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان، أن مشروع (أثر) الذي سيعمل من خلال منصة سيمكن من إدارة سلاسل الإمداد بشكل آني ولحظي بفضل الحساسات المدمجة التي تقوم بتغذية البلوكتشين بالبيانات الخالية من الخطأ البشري التي يتم توثيقها في سجلات، مفيدا بأن عددا من الجهات والشرائح ستستفيد من هذا المشروع.