السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن سلمان، بتعيين ستيفن جروف محافظا لصندوق التنمية الوطني.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن تعيين جروف جاء بناء على خبرته المتخصصة، وفهمه العميق لعمل الصناديق التنموية واختصاصاتها، حيث يعد أحد أبرز المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك يتوافق مع رؤية الصندوق التي تهدف إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة.
ويحظى جروف بخبرة تتجاوز ثلاثين عاما في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق الناشئة، حيث شغل منصب نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، وعمل مسؤولا عن العمليات التشغيلية للبنك في شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، كما شغل منصب نائب مدير دائرة التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتم إنشاء صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي رقم (أ/13) الصادر بتاريخ 13 محرم 1439 الموافق 04 أكتوبر 2017، حيث يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء. ويعمل الصندوق على تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية والإشراف عليها ومراقبة أدائها، وضمان تناغم منظومتها مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ستيفن جروف
- ولد في 15 فبراير 1964
- متزوج وله طفلان
- من عائلة عريقة من ولاية فيرمونت الأمريكية
- يتحدث الفلبينية والفرنسية بالإضافة إلى لغته الأم الإنجليزية
- خريج جامعة ييل الأمريكية 1986
- حصل على ماجستير في الإدارة 1996من جامعة هارفارد
- مرشح لدرجة الدكتوراه بجامعة إيراسموس في هولندا
- خبير اقتصادي ونائب رئيس بنك التنمية الآسيوي في مانيلا، الفلبين
- عين نائبا لرئيس بنك التنمية الآسيوي (ADB) في سبتمبر 2011 للعمليات في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ
- شغل منصب نائب مدير التعاون الإنمائي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس
- نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة تحدي الألفية ومقرها واشنطن
- عمل لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج اللاجئين الأمريكي ومتطوع في فيلق السلام الأمريكي
- عضو في عدد من المجالس الاستشارية، بينها لجنة بريتون وودز، مجلس الإشراف البحري، الشبكة العالمية للبصمة
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