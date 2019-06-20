وزير الإسكان: تعديل دعم القروض العقارية من الشهر الحالي وبأثر رجعي للسابقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس تعديل حاسبة الدعم لتمكين من يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، مضيفا أنه سيكون ذلك بدءا من الشهر الحالي، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين.

وقال الحقيل في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أمس «تلبية لرغبات مستفيدي برنامج #سكني ممن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، وسيكون ذلك بدءا من الشهر الحالي، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين. يمكن مراجعة حاسبة الدعم عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/calculator».

وكان صندوق التنمية العقاري كشف أمس الأول عن تعديل آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم، وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلا من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.

ووفقا لتعديلات مصفوفة الدعم فإنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95% بعد خصم معدل 5% مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.

وجرى اعتماد 14 ألف ريال حدا أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100%، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير، بالإضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.

ويهدف تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية إلى زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

تفاصيل طريقة الدعم الجديد

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100 % 14 ألف ريال

95 % 15 ألف ريال

90 % 16 ألف ريال

85 % 17 ألف ريال

80 % 18 ألف ريال

75 % 19 ألف ريال

70 % 20 ألف ريال

65 % 21 ألف ريال فأعلى