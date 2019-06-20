كتب- مصطفى عيد
تهل على المصريين بعد أيام من الآن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من أول شهر يوليو المقبل وتنتهي بنهاية يونيو 2020، والتي من المنتظر أن تشهد تطبيق عدد من الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تسهم في مواجهة أعباء المعيشة، وتدعم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع.
ومع اقتراب قدوم شهر يوليو، يرصد مصراوي في السطور التالية أبرز الإجراءات المنتظر تطبيقها مع بداية السنة المالية:
1- علاوة دورية وخاصة للموظفين:
من المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين...
كانت هذه تفاصيل خبر "يوليو السعيد".. 6 إجراءات سارة ينتظرها المصريون في السنة الجديدة.. أبرزها زيادة المعاشات ورفع الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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