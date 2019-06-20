شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تطلق خدمات الجيل الخامس تجارياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية "STC" تدشينها رسمياً خدمة الجيل الخامس تجارياً بالسعودية كأول مشغل بالمملكة يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء بعدد من مدن المملكة.

وبحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، كانت المجموعة قد نجحت في مايو 2018 في إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس لشركة STC بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إضافة الى إجرائها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكي في الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

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وذلك جزء من قيادتها لاختبارات الجيل الخامس، التي بدأتها منذ عام2017 وستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجياً في مدن المملكة الرئيسية خلال العام الحالي.

ودشنت فيفا البحرين التابعة للمجموعة، أول مواقعها الحية لتقنية شبكة الجيل الخامس في يونيو 2018.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية في فبراير الماضي 3 اتفاقيات ضمن مشروع "طموح الجيل الخامس" لنشر شبكة الجيل الخامس وتطوير خدمات وحلول مبتكرة.