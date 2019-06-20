شكرا لقرائتكم خبر عن داماك العقارية تتسابق للاستحواذ على مجموعة إيطالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدرت شركة داماك العقارية المدرجة بسوق دبي المالي سباق الاستحواذ على مجموعة الأزياء الإيطالية المتعثرة " Roberto Cavalli". وأوضحت مصادر أن عرضين ملزمين آخرين لشراء المجموعة قدمتهما "OTB" الإيطالية " وشركة "Bluestar Alliance" الأمريكية، بحسب وكالة رويترز. الجدير بالذكر أن هناك تعاون مسبق بين داماك العقارية و " Roberto Cavalli" بمشروع فلل مجمع أكويا أكسجين في دبي.

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