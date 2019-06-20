شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "شعاع كابيتال" تبحث الموافقة على الاندماج مع "أبوظبي المالية" في 25 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال، عقد اجتماعه، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك للموافقة على صفقة الاستثمار الاستراتيجي مع مجموعة أبوظبي المالية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن المجلس سيناقش أيضاً أي أمر ذات صلة بالصفقة، كتعين رئيس لمجلس إدارة الشركة وأية موضوعات أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال يونيو الجاري، عن استقالة جاسم الصديقي من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين فاضل العلي مكانه.

ومن المتوقع أن يشغل جاسم الصديقي منصب الرئيس التنفيذي للكيان المشترك بعد إتمام عملية الاندماج بين شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية.

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وتسعى مجموعة أبوظبي المالية الاستحواذ على شركة شعاع كابيتال في عملية اندماج عكسي، وتحدث عملية الدمج العكسي عند استحواذ شركة خاصة غير مدرجة على حصة الأغلبية في شركة مساهمة عامة مدرجة.

والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة. ويتيح هذا للشركات بأن تصبح مدرجة في البورصة دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وقال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية في نهاية مارس الماضي إن شركة شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية فوضتا يو.بي.إس وجيه.بي مورجان تشيس آند كو كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي الاستثمار الإماراتيتين.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال- في نوفمبر 2016- عن استحواذ مجموعة أبوظبي المالية على 48.36% من رأسمالها.