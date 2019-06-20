شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ريدان" توافق على تعديل اسم الشركة إلى "ريدان الغذائية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة بشأن تغيير إسم الشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 714.7 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف التسويقية والتكاليف التمويلية.

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وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 753.7 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة طفيفة خلال الربع الأول 54.7 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 54.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 26.2 مليون ريال خلال العام 2017.