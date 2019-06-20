شكرا لقرائتكم خبر عن "ساتورب" تعلن عن الاسترداد الجزئي لصكوكها بنسبة 3.76% من الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، والمجدول كل ستة أشهر بمبلغ وقدره 140.996 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 3.76% من القيمة الإسمية للصكوك.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إلى أن عملية الاسترداد تمت وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011.

ووفقاً للبيان، تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 71.380 ألف ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الحالية 2.676 مليار ريال.

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وقامت "ساتورب"، في 20 ديسمبر 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 133.871 مليون ريال -والذي يمثل نسبة 3.57% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وجدير بالذكر أن "ساتورب" قامت، في 24 يونيو 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 118.121 مليون ريال، بما يمثل 3.15% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وكانت ساتورب قد أعلنت عن الاسترداد الجزئي لصكوك خاصة بها، في 20 ديسمبر 2017، بقيمة 112.122 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 2.99% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.