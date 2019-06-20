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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "العالمية للتأمين التعاوني" تُقر عدم توزيع أرباح عن العام 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العالمية للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن العمومية أقرت الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 521.918 ألف ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
هذا ووافقت الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 10.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الأول مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، وانخفاض في عمولات إعادة التأمين، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة. هذا الانخفاض في الربح يقابله جزئيا انخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع في إيرادات الاستثمار.
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