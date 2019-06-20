شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الاتحاد للتأمين التعاوني" تعتمد زيادة رأس المال بأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 45.45% وذلك عن طريق توزيع منح أسهم، بواقع 5 أسهم لكل 11 سهماً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 275 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، وبذلك ترتفع الأسهم من 27.5 مليون سهم إلى 40 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم رسملة 95.745 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة و29.254 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للشركة.

Advertisements

وتستهدف الشركة من زيادة رأسمالها دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرتها على تحمل نسبة أكبر من أقساط التأمين والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية على مستوى ملائم وقادر على تحمل الخطط التوسعية في المستقبل القريب.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 15 مليون خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 25.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة ومخصصات الأقساط الاضافية.