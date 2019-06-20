شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت ينبع" تبدأ صرف نصف ريال للسهم نهاية يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت ينبع عن بدء صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 78.750 مليون ريال، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 157.5 مليون سهم، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من 2018 بقيمة 78.750 مليون ريال بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 91.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 318.9 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.