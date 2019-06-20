شكرا لقرائتكم خبر عن داماك العقارية تطلق مشروع "زاده" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة داماك العقارية المدرجة بسوق دبي المالي عن إطلاق مشروعها العقاري الجديد «زاده»، وهو عبارة عن برج في منطقة الخليج التجاري بدبي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" سيتم إطلاق المشروع رسمياً يوم 29 يونيو 2019،

ويأتي إطلاق المشروع الجديد استجابةً للطلب المتزايد في المنطقة على الشقق الفاخرة بأسعار معقولة.

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وتوقع مدير علاقات المستثمرين في داماك العقارية عمرو أبو شعبان، في وقت سابق وصول المبيعات الإجمالية لشركة "داماك" إلى نحو 4 أو أكثر من 4 مليارات درهم في عام 2019.

وانخفضت الأرباح الفصلية للشركة بنسبة 93% لتصل إلى 31 مليون درهم، في الربع الأول من 2019.

وعزت ذلك إلى تراجع الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 900 مليون درهم. كما تراجعت تكاليف المبيعات بنسبة 42% لتصل إلى 650 مليون درهم.