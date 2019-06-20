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شكرا لقرائتكم خبر عن "تيل" المصرفية تسعى للاستحواذ على صناديق "أبراج" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقدمت مجموعة "تيل" التي أسسها المصرفي السابق في مجموعة "يو بي إس" المصرفية، ياسين بوحارا، بعطاء لشراء صناديق، كانت تديرها مجموعة أبراج الإماراتية.
وتقدمت "تيل" بعرض قيمته 25 مليون دولار لتحويل إدارة سبعة صناديق من أبراج إلى كيان جديد مملوك بنسبة 20% لها، و80% لدائني "أبراج"، بحسب صحيفة دار الخليج.
ووفقاً للصحيفة سيصبح دائنو أبراج، بمن فيهم "العربية للطيران" وصندوق معاشات كويتي، مساهمين في الشركة الجديدة، من خلال مقايضة ديونهم بأسهم، في حين لن تشارك إدارة "أبراج" في الشركة الجديدة، وفقاً للعرض.
ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو 2018 على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج"..
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