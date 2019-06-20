شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني لـ 14 بنكاً إماراتياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة "فيتش"، التصنيف الائتماني لأربعة عشر بنكاً محلياً في الإمارات، منها بنك حصل على ثاني أعلى تصنيف للوكالة، وسبعة بنوك حصلت على ثالث أعلى تصنيف، وبقية البنوك حصلت على رابع أعلى تصنيف.

وحصل مصرف الإمارات للتنمية على أعلى تصنيف بين البنوك الإماراتية، إذ ثبتت "فيتش" تصنيفه عند "-AA"، تلاه كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وثبتت الوكالة تصنيف مصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف الهلال عند "+ A"، فيما حصل بنك المشرق والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية تصنيفا عند "A"، وحصل بنك دبي التجاري، ونور بنك على تصنيف "-A".

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وحصل بنك رأس الخيمة الوطني، والبنك العربي المتحد، والبنك التجاري الدولي، وبنك الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف عجمان على تصنيف " BBB".

ويشير تصنيف "AA" إلى أن الجدارة الائتمانية للمؤسسة تعدّ عالية جداً، ويعدّ هذا التصنيف هو ثاني أعلى تصنيف تمنحه الوكالة، فيما يشير تصنيف "A" إلى جدارة ائتمانية مرتفعة (فقط).

وتعدّ هذه الدرجة ثالث أعلى تصنيف تمنحه الوكالة، فيما تشير درجة "BBB" إلى جدارة ائتمانية جيدة، وهي رابع أعلى تصنيف تمنحه الوكالة.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن الأداء الاقتصادي للدولة سيسهم في دعم ومساندة قطاع البنوك، كما أن امتلاك الحكومات لحصص في عدد من المصارف يزيد الثقة بها.