شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين "أوبك" والمنتجين المستقلين على الاجتماع أول يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تأجيل اجتماعها القادم إلى الأول من يوليو الجاري، يعقبه اجتماع مع حلفائها من خارج المنظمة في الثاني من الشهر ذاته، وفقا للمواعيد الجديدة التي نشرت على موقع المنظمة.

وكانت أوبك وحلفاؤها يخططون في الأصل للاجتماع يومي 25 و26 يونيو، وناقشوا على مدى الشهر الأخير تحديد موعد جديد لاجتماعهم المقبل لبحث سياسة إنتاج النفط.

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وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد أن موسكو منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع دول أوبك+ وفق ما نقلت وكالات أنباء روسيةـ بحسب وكالة رويترز.

وتقرر في الأصل عقد اجتماع أوبك+ في 26 يونيو، لكن نوفاك تحدث من قبل عن تأجيله إلى أوائل يوليو، غير أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اقترح عقد الاجتماع بين 10 و12 يوليو.

واتجهت أسعار النفط نحو التراجع خلال تعاملات أمس الأربعاء متخلصة من المكاسب التي سجلتها في وقت سابق، وذلك على الرغم من صدور بيانات المخزونات في الولايات المتحدة التي سجلت تراجعا أكثر من التوقعات.