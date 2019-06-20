شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مصرف الإمارات المركزي أن أسعار الفائدة ستظل كما هي دون زيادة أو خفض.

وجاء ذلك إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة، إذ أبقى المجلس الاحتياطي، في ختام اجتماعاته أمس، على أسعار الفائدة مستقرة.

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وأشار الفيدرالي إلى تخفيضات محتملة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية فيما بقي من العام، للتعامل مع تنامي عدم التيقن الاقتصادي وتراجع في التضخم المتوقع.

وقال البنك المركزي إنه "سيتخذ اللازم للمحافظة" على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر، وأسقط تعهد السابق بتوخي "الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة.

ويبدي حالياً نحو نصف صناع السياسات بمجلس الاحتياطي استعداداً لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الستة المقبلة.