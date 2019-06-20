شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة الإسلامي" يعتزم إصدار حزمة جديدة من الصكوك الدولارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية إصدار حزمة جديدة من الصكوك بالدولار الأمريكي، وطرحها بأسواق رأس المال العالمية.

وأوضح المصرف في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين في كل من سنغافورة وهونج كونج ولندن، وذلك بدءاً من أمس 19 يونيو الجاري، على أن يتم تسعيرها الأسبوع القادم.

وتوقع المصرف أن تحظى صكوكه الدولارية بإقبال كبير من قبل المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

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ويأتي إصدار صكوك رأس المال ذات الشق الأول، بعد عام حافل بالإنجازات التي حققها مصرف الشارقة الإٍسلامي خلال 2018، حيث نجح في التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

كان مجلس إدارة المصرف قد وافق في فبراير الماضي على إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2.8 مليار درهم لتعزيز كفاية رأسمال الشركة.

وكان المصرف قد أصدر العام الماضي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.