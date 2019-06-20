شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم أمام نظيره الأمريكي رغم تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو" بأن قرار خفض معدل الفائدة مطروح على طاولة المناقشات.



وأشاد "لو" بقوة سوق العمل والعدد الكبير من الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأسترالي في السنوات الأخيرة، لكنه حذر من التداعيات جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأضاف بأن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا – من بينها الناتج المحلي الإجمالي وبيانات سوق العمل – لا تشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي ربما يحتاج لتحفيز، وبالتالي، فإن قرار خفض الفائدة لا يزال على الطاولة.

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تأتي تصريحات "لو" بعد قرار الاحتياطي الاتحادي بتثبيت الفائدة دون تغيير والتلميح إلى إمكانية خفضها في العام الجاري.



وتعني هذه التلميحات أن البنك المركزي ربما رأى بعض بوادر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مع التأكيد على مراقبة البيانات الصادرة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6915، وسجل أعلى سعر عند 0.ز6936 وأقل سعر عند 0.6879.