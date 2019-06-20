شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب تلميحات الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في اعقاب إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره أمس بشأن معدل الفائدة والتلميح بخفضها، ولامس "ستاندرد أند بورز" أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2956 نقطة.



وكشف الاحتياطي الاتحادي أمس عن قرار تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 2.25% و2.50%، ولكنه ألمح إلى إمكانية خفضها في العام الجاري، وهو ما يقلل تكاليف الاقتراض عن كاهل الشركات.



وصرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأن هناك ضغوط تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فضلا عن تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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وسوف تتجه أنظار الأسواق لاحقا نحو قمة مجموعة العشرين التي ستشهد اجتماعا هاما بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وكشفت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا تراجعت بستة آلاف إلى 216 ألفا في الأسبوع الماضي بينما انخفض العجز في الحساب الجاري بنسبة 9.4% في الربع الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 203 نقاط) إلى 26707 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 8056 نقطة، بينما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 2949 نقطة.