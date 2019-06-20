شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل تباطؤ المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط الخام على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعدما سجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، وصعدت عقود برنت لأعلى مستوى فى عشرة أيام ، بفعل تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

بحلول الساعة 12:55بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.45$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.11$،وسجل أعلى مستوي 55.68$ الأعلى منذ 31 أيار/مايو الماضي ،وأدنى مستوي 54.09$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.44$ ،وسجل أعلى مستوي 63.88$ الأعلى منذ 10 حزيران/يونيو الجاري ،وأدنى مستوي 62.37$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، بينما فقدت عقود برنت أكثر من 0.1%.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 14 حزيران/يونيو، فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 482.7 مليون برميل ، لتتخلي عن إجمالي 485.8مليون برميل الذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017 ، فى علامة تبدو بداية تحسن الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، مبتعدا قليل عن مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا.

قال مسؤول أمريكي يوم الخميس لوكالة رويترز إن طائرة بدون طيار سقطت فى المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني.

وفى وقت سابق ،ذكرت تقارير من إيران أن الحرس الثوري أسقط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار فى مقاطعة "هرمز جان" الجنوبية".

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي بعد هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتين نفط بالقرب من مضيق هرمز ،وألقت واشنطن باللوم على طهران بالوقف وراء تلك الهجمات ،وتنهي طهران بشدة تورطها فى هذا الأمر.

من ناحية أخرى ،وافق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على الاجتماع فى الأول من تموز/يوليو المقبل ،يليه اجتماع مع الحلفاء من خارج أوبك فى 2 تموز/يوليو ، وذلك بعد أسابيع من الجدل حول موعد الاجتماع.

ومن المقرر أن تناقش أوبك وحلفاؤها ما إذا كانوا سيمددون اتفاق خفض المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية العام.