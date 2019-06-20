شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره الحادة لليوم الثاني على التوالي ، مع تسارع عمليات البيع عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي زاد من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام لمواجهة المخاطر العالمية والمحلية.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.6 % إلى مستوى 96.58نقطة الأدنى منذ 7 حزيران/يونيو الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.18 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.20 نقطة.

وفقد مؤشر الدولار بالأمس نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لينزل من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.77 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تتسارع فى الوقت الحالي عمليات بيع الدولار الأمريكي ،وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي زاد من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرة أو مرتين خلال هذا العام.

أبقي المركزي الأمريكي فى ختام اجتماعه الدوري يوم الأربعاء على معدلات الفائدة مستقرة دون أي تغيير ، لتظل الأسعار عند نطاق 2.50% للاجتماع الرابع على التوالي ، تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية.

وقال الاحتياطي الاتحادي إن قضية تخفيض أسعار الفائدة أخذة فى الازدياد ،الأمر الذي عزز من احتمالات تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماع الشهر المقبل ،وأعاذ البنك ذلك إلى مكافحة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

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وتتمثل المخاطر العالمية فى الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول يأتي على رأسها الصين ،والمخاطر المحلية ترتكز حول تصاعد المخاوف بشأن ضعف مستويات التضخم فى البلاد.

وأسقط مجلس الاحتياطي الاتحادي عبارة "تبني الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة من بيان السياسة النقدية ،وأكد على اتخاذه ما يلزم للحافظ على النمو الاقتصادي فى البلاد ،وأبدى نحو نصف أعضائه استعدادا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن بعض المسؤولين فى المركزي الأمريكي يعتقدون أن قضية تخفيف السياسة النقدية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد باول على اعتزامه قضاء فترة ولايته كاملة لمدة أربع سنوات ،ردا على الأنباء عن تفكير الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الإطاحة بيه من رئاسة الاحتياطي الاتحادي.

وخفض الاحتياطي الاتحادي توقعاته لوتيرة التضخم فى الولايات المتحدة إلى 1.5% خلال العام الجاري من 1.8% متوسط توقعاته فى آذار/مارس الماضي ،وتوقع أيضا عدم الوصول التضخم إلى المستهدف عند 2% خلال العام المقبل.

وبعد انتهاء فعاليات هذا الاجتماع الهام ،لم يعد السؤال الرئيسي فى الأسواق المالية هو ما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سوف يخفض أسعار الفائدة فى تموز/يوليو المقبل ،ولكن ما إذا كان التخفيض سيكون بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس ؟!