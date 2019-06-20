شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبه أعلى 15$ للأوقية مسجلة أعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل صعودها لليوم الثالث على التوالي ، موسعة مكاسبها أعلى 15$ للأوقية مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات عقب اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1.3% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.36$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.16$،وسجلت الأعلى عند 15.39$ الأعلى منذ 27 آذار/مارس الماضي ،والأدنى عند 15.11$.

حقق المعدن الأبيض بالأمس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.5% ، ليواصل هبوطه الحاد لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء والذي أبقي خلاله أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير تماشيا مع التوقعات ،وأشار إلى استعداده لخفض الفائدة لمواجهة التحديات العالمية و المحلية.

وقال محافظ المركزي الأمريكي "جيروم باول" إن بعض المسؤولين يعتقدون أن قضية تخفيف السياسة النقدية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة.