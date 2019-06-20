شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 6 أسابيع استنادا على آمال تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى ستة أسابيع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مع تزايد آمال المستثمرين فى تبني البنوك المركزية تحركات لتخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد العالمي فى مواجهة احتمالات الركود وانكماش الأسعار.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 6 أيار/مايو الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنحو 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.8% ، فى المقابل انخفض قطاع البنوك والشركات المالية بنسبة 0.8% مقدما أسوأ أداء.

زادت آمال المستثمرين هذا الأسبوع حيال تبني البنوك المركزية العالمية تحركات لتخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد العالمي فى مواجهة احتمالات الركود وانكماش الأسعار.

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قال ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء "إنه إذا تدهور الوضع الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة ، فسيعلن المركزي الأوروبي عن مزيد من التحفيز".

وأشار البنك الفيدرالي الاتحادي"المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء إلى استعداداته لتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.1% مسجلة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.7% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.5%.

وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.8% ، مسجلا أعلى مستوى فى حوالي تسعة أشهر ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.