شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى حوالي 6 سنوات استنادا على تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى حوالي ست سنوات ، استنادا على تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال هذا العام بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 1.5% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,380.25$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,360.34$،وسجلت أعلى مستوي 1,393.93$ الأعلى منذ 8 أيلول/سبتمبر 2013 ، وأدنى مستوي 1,357.64$.

حققت أسعار المعدن الأصفر بالأمس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات عقب نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.5% ، ليواصل خسائره الحادة لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بعد تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الاتحادية خلال هذا العام.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري يوم الأربعاء على معدلات الفائدة الأمريكية مستقرة دون تغيير ، لتظل الأسعار عند نطاق 2.50% للاجتماع الرابع على التوالي ، تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية.

وقال المركزي الأمريكي إن قضية تخفيض أسعار الفائدة أخذة فى الازدياد ،الأمر الذي عزز من احتمالات تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماع الشهر المقبل ،وأعاذ البنك ذلك إلى مكافحة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

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وتتمثل المخاطر العالمية فى الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول يأتي على رأسها الصين ،والمخاطر المحلية ترتكز حول تصاعد المخاوف بشأن ضعف مستويات التضخم فى البلاد.

وأسقط مجلس الاحتياطي الاتحادي عبارة "تبني الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة من بيان السياسة النقدية ،وأكد على اتخاذه ما يلزم للحافظ على النمو الاقتصادي فى البلاد ،وأبدى نحو نصف أعضائه استعدادا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن بعض المسؤولين فى المركزي الأمريكي يعتقدون أن قضية تخفيف السياسة النقدية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد باول على اعتزامه قضاء فترة ولايته كاملة لمدة أربع سنوات ،ردا على الأنباء عن تفكير الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الإطاحة بيه من رئاسة الاحتياطي الاتحادي.

وخفض الاحتياطي الاتحادي توقعاته لوتيرة التضخم فى الولايات المتحدة إلى 1.5% خلال العام الجاري من 1.8% متوسط توقعاته فى آذار/مارس الماضي ،وتوقع أيضا عدم الوصول التضخم إلى المستهدف عند 2% خلال العام المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ليستمر الإجمالي عند 764.1 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 نيسان/أبريل الماضي.