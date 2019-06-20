شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع هامشيا ليظل بالقرب من ذروة 13شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتظل بالقرب من أعلى مستوياتها فى 13 شهرا ، حيث تشير معظم التوقعات إلى استمرار صعود العملة الرائدة فى سوق التشفير لمستويات أعلى جديدة وبلوغ مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ ، خاصة فى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:25بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول9,260$ بانخفاض قدره 20$ بنسبة 0.2%،حيث سعر الافتتاح عند 9,280$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,362$ ، وأدنى سعر عند 9,215$.

حقق "البتكوين" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 2.25% ، فى سابع مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ،وسجلت أكبر عملة رقمية فى العالم يوم الاثنين أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 9,477$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 287 مليار$ ،مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وسجلت القيمة السوقية يوم الثلاثاء مستوي 291 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ، وفى ظل توقعات أستأنف موجة الصعود فالقيمة السوقية ستتمكن من تجاوز 300 مليار$ بسهولة.

Advertisements

تتماسك أسعار البتكوين فى الوقت الحالي بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 9,000$ ، فى علامة إيجابية لاستكمال موجة الصعود الأخيرة ، حيث لا تزال الأسعار مرشحة بقوة لبلوغ مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$ فى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية.

يتوقع معظم خبراء التشفير بأن إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية هذا الأسبوع سيدفع السوق إلى الأمام ،وقال "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية إن هذا الإعلان دليل على الاهتمام السائد بصناعة التشفير.

أصدر "فيسبوك" يوم الثلاثاء الورقاء البيضاء لمشروعه فى صناعة التشفير وأطلق أسم "ليبرا" على عملته الرقمية المستقبلية المقرر ظهورها رسميا خلال النصف الأول من العام المقبل.

يعتقد الباحثون فى " Binance" إن عملة "ليبرا" يمكنها تعزيز حجم العملة المشفرة بسبب زيادة إمكانية الوصول إليه من كل من المستثمرين من المؤسسات و مستثمري التجزئة.

من ناحية أخرى ووفقا لبورصة "CME" ارتفعت العقود المفتوحة من البتكوين فى 17 حزيران/يونيو الجاري لأعلى مستوي لها على الإطلاق عند 5,311 عقد بما يعادل 26,555 بتكوين.