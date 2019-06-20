شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة فى بريطانيا طبقا للتوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بمقدار 0.5% خلال أيار/مايو ، طبقا لتوقعات الخبراء انخفاض بمقدار 0.5% ، وعدلت القراءة السابقة إلى انخفاض بمقدار 0.1% من ارتفاع بمقدار 0.0% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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