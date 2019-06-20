شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الصعود قبيل قرارات المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، استنادا على استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية بعدما زاد الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" من احتمالات خفض الفائدة خلال هذا العام ، يأتي هذا فى الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين قرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.7% حتى الساعة 08:25 جرينتش،ليتداول عند 1.2722$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2639$،وسجل الأعلى عند 1.2725$ ، والأدنى عند 1.2631$.

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.2506$ ، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.5% ، ليواصل هبوطه الحاد لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعدما زاد الاحتياطي الاتحادي من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة.

أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة لمكافحة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة ، تتمثل المخاطر العالمية فى الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد عدة دول ، بينما المحلية مخاوف حيال ضعف مستويات التضخم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

قرارات السياسة النقدية البريطانية تصدر بحلول الساعة 11:00بتوقيت جرينتش ،ويبحث المستثمرين من خلال بيان البنك عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة البريطانية ، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة فى المملكة المتحدة حول "بريكست" واستقالة " تيريزا ماي " من رئاسة الحكومة.